BMW X8 может стать «заряженным» гибридом

Кроме того, инсайдеры утверждают, что между X7 и X8 будет куда меньше сходства, чем между «младшими» X5 и X6: «икс-восьмой» получит оригинальное оформление фронтальной части с собственным дизайном оптики, решётки радиатора и бамперов. На рынке X8 будет позиционироваться как самостоятельная модель, более роскошная и дорогая, чем Х7 — несмотря на то, что кроссовер построят на платформе «икс-седьмого». Дебют Х8 ожидается в конце 2020 или начале 2021 года.