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10:00

BMW X8 может стать «заряженным» гибридом

Флагман баварских купеобразных кроссоверов доработают в M Performance

Будущая новинка будет построена на базе кроссовера BMW X7 и получит гибридную модификацию X8 M45e от подразделения M Performance.

Как сообщает портал BMW Blog, для грядущей купеобразной версии флагманского кроссовера BMW уже разрабатывают «заряженную» версию из линейки M Performance. Она должна получить индекс X8 M45e и гибридную силовую установку на базе рядной бензиновой «шестёрки» с турбонаддувом. У BMW уже есть модели с данным силовым агрегатом, однако для «икс-восьмого» мощность гибридной установки собираются повысить, вдобавок оснастив его более ёмкой батареей.

Кроме того, инсайдеры утверждают, что между X7 и X8 будет куда меньше сходства, чем между «младшими» X5 и X6: «икс-восьмой» получит оригинальное оформление фронтальной части с собственным дизайном оптики, решётки радиатора и бамперов. На рынке X8 будет позиционироваться как самостоятельная модель, более роскошная и дорогая, чем Х7 несмотря на то, что кроссовер построят на платформе «икс-седьмого». Дебют Х8 ожидается в конце 2020 или начале 2021 года.