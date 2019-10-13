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23:59

Тюнеры сделают BMW X7 мощнее, чем Lamborghini Urus

Специалисты Lumma поделились проектом доработки вседорожного флагмана BMW

© Lumma
Немецкое ателье Lumma показало дизайн-проект тюнинга полноразмерного кроссовера BMW X7. Пакет изменений под названием CLR X7 включает в себя новый аэродинамический обвес, замену выхлопа, чип-тюнинг двигателя и установку кастомных дисков. Ожидается, что мощность X7 после вмешательства Lumma составит 680 лошадиных сил — на 30 сил больше, чем у Lamborghini Urus.

От обычного X7 вседорожник от Lumma отличается многопрофильным передним бампером с увеличенной площадью воздухозаборников, карбоновым капотом с прорезями, боковыми юбками, 50-миллиметровыми расширителями колёсных арок, изменённым диффузором, выхлопом, массивным углепластиковым спойлером и элементами декора. Кроме того, «заряженную» версию выдают сверхлёгкие разноширокие 24-дюймовые низкопрофильные диски LUMMA CLR 24 RS.

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Фото: Lumma

Стандартный X7 M50i оснащается 4,4-литровым V8 мощностью 530 лошадиных сил и крутящим моментом 750 Нм. Установив специальный блок управления двигателем и настроив новую выпускную систему с четырьмя 100-миллиметровыми патрубками, мотористам Lumma удалось повысить отдачу на 150 лошадиных сил. Для сравнения аналогичный двигатель в новом BMW X5 M версии Competition выдаёт «всего» 625 лошадиных сил, а мощность обновлённого BMW M760Li с 6,6-литровым V12 на европейском рынке снизилась до 585 лошадиных сил.

Дизайнеры Lumma не отказываются от планов доработки интерьера BMW X7: специалисты немецкого ателье готовы перешить салон в соответствии с пожеланиями покупателя. Компьютерных рендеров модернизированного салона на официальном сайте мастерской из города Бенцинген пока нет.

Проект создания 680-сильного X7 у Lumma готов только на бумаге: выпустить ходовые образцы в ателье планируют весной 2020 года. Вполне вероятно, что к тому моменту конкуренты из Alpina закончат доводку своей версии флагманского кроссовера.