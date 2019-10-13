Тюнеры сделают BMW X7 мощнее, чем Lamborghini Urus

Стандартный X7 M50i оснащается 4,4-литровым V8 мощностью 530 лошадиных сил и крутящим моментом 750 Нм. Установив специальный блок управления двигателем и настроив новую выпускную систему с четырьмя 100-миллиметровыми патрубками, мотористам Lumma удалось повысить отдачу на 150 лошадиных сил. Для сравнения аналогичный двигатель в новом BMW X5 M версии Competition выдаёт «всего» 625 лошадиных сил, а мощность обновлённого BMW M760Li с 6,6-литровым V12 на европейском рынке снизилась до 585 лошадиных сил.

Дизайнеры Lumma не отказываются от планов доработки интерьера BMW X7: специалисты немецкого ателье готовы перешить салон в соответствии с пожеланиями покупателя. Компьютерных рендеров модернизированного салона на официальном сайте мастерской из города Бенцинген пока нет.