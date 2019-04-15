Новый BMW 1 серии сфотографировали без камуфляжа

Модификация M135i XDrive получит двухлитровый турбомотор от X2 M35i, который на кроссовере выдает 306 сил и 450 Нм момента. Стандартными для такой машины станут полный привод и восьмидиапазонный «автомат» Steptronic. Кроме того, топовым «копейкам» положен дифференциал M Sport в передней оси. По слухам, в линейке может появиться и более мощная версия M145i. Это будет гибрид с отдачей около 400 сил.