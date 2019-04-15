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11:46

Новый BMW 1 серии сфотографировали без камуфляжа

Хэтчбек в версии M135i XDrive получит решетку, как у M340i (G20)

В Сети появились фотографии BMW 1 серии нового поколения. Хэтчбек получит измененный дизайн с элементами от X2 и 3 Series (G20), переедет на переднеприводную платформу, а в версии M135i XDrive будет комплектоваться турбомотором M Performance, как у кроссовера X2 M35i.
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BMW 1 Series в кузове F40 построен на переднеприводной архитектуре FAAR. Она эволюционировала из платформы UKL2, использовавшейся при постройке X1 последнего поколения. Переход на новую «тележку» позволил сохранить габариты, как у нынешней модели, но немного увеличить пространство в салоне. Судя по фотографиям, внешность «копейки» будет перекликаться и с X2, и с BMW 3 Series (G20).

Модификация M135i XDrive получит двухлитровый турбомотор от X2 M35i, который на кроссовере выдает 306 сил и 450 Нм момента. Стандартными для такой машины станут полный привод и восьмидиапазонный «автомат» Steptronic. Кроме того, топовым «копейкам» положен дифференциал M Sport в передней оси. По слухам, в линейке может появиться и более мощная версия M145i. Это будет гибрид с отдачей около 400 сил.

Ходовой прототип BMW 1 Series следующего поколения

Новый BMW 1 серии станет первой моделью c ДВС, для которой адаптировали систему контроля тяги ARB от электрического BMW i3s. ARB — это контроллер, установленный непосредственно в блоке управления двигателем. Он в 10 раз быстрее определяет потерю сцепления колес с дорогой и способен более точно контролировать подачу момента.

Источник: BimmerFile
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