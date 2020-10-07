Представлен BMW 128ti c 265-сильным мотором и передним приводом

Отдельно придется заплатить за спортивные кресла с обивкой кожей Dakota (натуральная кожа с окраской синтетическими красителями и скорректированной лицевой поверхностью), мультимедиа на базе OS 7.0, цифровую «приборку» BMW Live Cockpit Professional и проекционный дисплей.

Продажи BMW 128ti начнутся в ноябре этого года. Цена хэтчбека в Германии — минимум 41 574,79 евро, что соответствует 3,8 миллиона рублей. BMW M135i xDrive можно купить за 48 252,1 евро (4,4 миллиона рублей).

Источник: BMW