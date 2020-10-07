Представлен BMW 128ti c 265-сильным мотором и передним приводом

Новый BMW 128ti займёт нишу между доступным с этой осени BMW 120i (178 сил, 280 Нм) и полноприводным M135i xDrive (306 сил, 450 Нм). В отличие от «эмки», Turismo Internazionale сохранил передний привод, так что дистанцироваться от младших «единичек» ему помогают особый внешний декор, расширенный набор стандартного оборудования и, конечно, двигатель — двухлитровая «турбочетверка», развивающая 265 лошадиных сил (400 Нм) и работающая в паре с восьмидиапазонным «автоматом» Steptronic Sport.
До ста BMW 128ti разгоняется за 6,1 секунды. Для сравнения: BMW 120i на это нужно семь секунд ровно, а M135i xDrive — 4,8 секунды.
Также в активе спортивного хэтчбека есть подвеска M Sport с занижением на 10 миллиметров, более жесткими пружинами, амортизаторами, стабилизаторами поперечной устойчивости и их опорами; механический дифференциал повышенного трения Torsen в передней оси (коэффициент блокировки на разгоне 31 процент, на торможении — 26 процентов); перенастроенное для «вовлечения в процесс вождения» рулевое управление и тормоза M Sport с моноблочными четырехпоршневыми суппортами спереди и плавающими скобами сзади (размер дисков 360 x 30 и 300 x 20 миллиметров соответственно).
Визуально отличить BMW 128ti от других модификаций с пакетом M Sport можно по ярким акцентам на переднем бампере и порогах, плюс декору Extended Shadowline с черными элементами (входит в базовое оснащение машине для рынка Германии), стандартным 18-дюймовым колесам, которые без доплаты можно «обуть» в цепкие шины Michelin Pilot Sport 4, и 90-миллиметровым насадкам на выхлопные патрубки. В салоне из новшество — комбинированная обивка из искусственной кожи Sensatec и ткани, красные акценты и просрочка, а также аксессуары M: ремни безопасности, накладки на педали и пороги.
Помимо BMW 128ti и 120i в гамме «единички» отныне присутствует вариант 116i. Такой хэтчбек оснащен трехцилиндровым турбомотором 1.5 мощностью 109 сил и 190 Нм в паре с шестиступенчатой «механикой» или преселективным «робот» на семь передач. Время разгона до «сотни» — 10,6 секунды.
Отдельно придется заплатить за спортивные кресла с обивкой кожей Dakota (натуральная кожа с окраской синтетическими красителями и скорректированной лицевой поверхностью), мультимедиа на базе OS 7.0, цифровую «приборку» BMW Live Cockpit Professional и проекционный дисплей.
Продажи BMW 128ti начнутся в ноябре этого года. Цена хэтчбека в Германии — минимум 41 574,79 евро, что соответствует 3,8 миллиона рублей. BMW M135i xDrive можно купить за 48 252,1 евро (4,4 миллиона рублей).