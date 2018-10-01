Полностью раскрыт дизайн новой «трешки» BMW

В палитре цветов кузова «трешки» появится четыре новых варианта: Dravit Grey, Tansanit Blue II, Citrin Black II, Vermont Bronze. В зависимости от версии разными будут выхлопные патрубки: круглые для 330i, трапециевидные для 340i. Также топовой 340i положена решетка радиатора с другим рисунком. Примечательно, что на изображениях салона машины со спортивной коробкой передач отсутствует традиционный джойстик-селектор.