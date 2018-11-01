Стали известны цены на дальнобойный электрокар BMW i3 в России

От бытовой розетки BMW i3 с новым блоком аккумуляторов можно зарядить до 80 процентов за 15 часов. При использовании настенного зарядного устройства время подпитки аккумуляторов сократится до 3,1 часа, от 50-киловаттных терминалов — до 45 минут.