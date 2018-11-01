Стали известны цены на дальнобойный электрокар BMW i3 в России

BMW i3 оснащен 170-сильным электромотором, разгоняющим ситикар до сотни за 7,3 секунды. 184-сильный i3s способен проделать то же самое за 6,9 секунды. Максимальный запас хода базовой модели по циклу WLTP составляет 285-310 километров, «спортивной» — 270-285 километров.
От бытовой розетки BMW i3 с новым блоком аккумуляторов можно зарядить до 80 процентов за 15 часов. При использовании настенного зарядного устройства время подпитки аккумуляторов сократится до 3,1 часа, от 50-киловаттных терминалов — до 45 минут.
Стандартная комплектация электрокара включает окраску кузова цветом «Белый Каппарис», отделку салона тканью Neutronic с матовыми вставками, климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, светодиодные фары, навигационную систему Business с 6,5-дюймовым дисплеем. Отличить спортивный BMW i3s от базового электрокара можно по бамперам, крыше и передним стойкам в глянцевом черном цвете, а также 20-дюймовым колесам с разноразмерными покрышками.