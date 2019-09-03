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11:05

Купе BMW M4 получило новую ограниченную серию

Автомобиль можно заказать в эксклюзивных M-цветах

Компания BMW добавила в линейку M4 специальную серию купе в эксклюзивных M-цветах кузова и с уникальным декором интерьера. Ограниченную версию BMW M4 Edition ///M Heritage выпустят тиражом в 750 экземпляров, а ее продажи начнутся между ноябрём этого и апрелем следующего года.

BMW M4 Edition ///M Heritage можно будет заказать в фирменных цветах BMW Motorsport: голубом Laguna Seca Blue, синем Velvet Blue или красном Imola Red. Другими отличительным чертами внешности «исторического» варианта купе станут интегрированная в структуру композитной крыши фирменная трёхцветная полоса BMW M и 20-дюймовые кованые колёса с рисунком в виде звезды.

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Салон M4 Edition ///M Heritage отличается подбором цветов и материалов отделки. Цвет кожаной обивки и прострочки на M-креслах зависит от окраса кузова: для Laguna Seca Blue — это сочетание серебристого и чёрного с бирюзовой просточкой, для Velvet Blue — синего и оранжевого, а для Imola Red — черного и красного с красной и желтой прострочкой. Дополнительно интерьер M4 украшен декоративными накладками из армированного углеволокном пластика, эмблемами «Edition ///M Heritage» и «1/750».

Под капотом BMW M4 Edition ///M Heritage установлена стандартная трехлитровая рядная «шестерка» с двойным турбонаддувом от версии Competition. Отдача двигателя составляет 450 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. С таким мотором M4 разгоняется до первой «сотни» за 4,1 секунды.

Однако в истории M4 были и есть варианты помощнее: M4 CS c 460-сильным агрегатом (600 Нм момента) и, конечно, 500-сильные M4 GTS и M4 DTM Champion Edition.