Купе BMW M4 получило новую ограниченную серию

Под капотом BMW M4 Edition ///M Heritage установлена стандартная трехлитровая рядная «шестерка» с двойным турбонаддувом от версии Competition. Отдача двигателя составляет 450 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. С таким мотором M4 разгоняется до первой «сотни» за 4,1 секунды.

Однако в истории M4 были и есть варианты помощнее: M4 CS c 460-сильным агрегатом (600 Нм момента) и, конечно, 500-сильные M4 GTS и M4 DTM Champion Edition.