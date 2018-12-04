BMW M8 Competition: первые фотографии

Судя по снимкам, некоторые элементы обвеса M8 будут сделаны из карбона. Среди них: накладки на воздуховодах и нижней части переднего бампера, декоративные вставки на боковых жабрах, корпуса боковых зеркал и диффузор. Крыша, судя по всему, также выполнена из углепластика.