Двухдверка получит новый двигатель V8 и полноуправляемое шасси

Пульс

BMW раскрыла детали о топовом купе 8-серии

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26 апреля 2018

Компания BMW раскрыла некоторые технические детали о топовой «гражданской» модификации купе 8-серии нового поколения — M850i xDrive. Двухдверка получит «полностью переработанный» двигатель V8, активный задний дифференциал и систему переключения режимов движения.

[Супертест двух «восьмерок» BMW: купе 850 CSi и гибрида i8](https://motor.ru/testdrives/bmwmegatrip.htm)

Супертест двух «восьмерок» BMW: купе 850 CSi и гибрида i8

Отдача новой «восьмерки» вырастет на 67 сил и 100 Нм момента и составит 530 лошадиных сил и 750 Нм соответственно (доступен с 1800 оборотов в минуту). Сочетаться агрегат будет с восьмидиапазонным «автоматом» с возможностью ручного переключения передач.

С кренами кузова в BMW M850i xDrive будет бороться адаптивная спорт-подвеска с электронноуправляемыми стойками и активными электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости. В сочетании с более жестким кузовом и низким центром тяжести это позволит «улучшить ходовые качества и характеристики управляемости».

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Помимо этого, купе положена спортивная выхлопная система и подруливающие задние колеса.

По предварительной информации, продажи спорткупе BMW 8-серии начнутся до конца текущего года.

В марте на автосалоне в Женеве BMW представил прототип под названием BMW M8 Gran Coupe. Новинка продемонстрировала, как будет выглядеть четырехдверная версия возрожденной «восьмерки». Технических подробностей о машине не сообщили.

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