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12:25

BMW M8: новые фотографии

Новинка дебютирует до конца 2019 года

В Сети появились новые фотографии «заряженного» купе BMW M8 в версии Competition. Снимки, предположительно, сделаны в Южной Африке. На них можно увидеть, как будет выглядеть передняя и задняя часть кузова двухдверка.
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В отличие от топовой BMW M850i «Эм-восьмая» получит более агрессивную стилистику: в переднем бампере появятся увеличенные воздухозаборники, сзади — четыре патрубка выхлопной системы и диффузор. Все элементы декора выполнены в глянцевом черном цвете. Так же выглядела M8 Competition и на более ранних фотографиях.

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BMW M8 будет оснащаться 4,4-литровым твин-турбо V8 от M850i XDrive с модернизированным впускным коллектором, особой системой охлаждения и выхлопом с управляемыми заслонками. Отдача двигателя версии Competition должна составить не менее 625 лошадиных сил. Купе укомплектуют восьмидиапазонным «автоматом» M Steptronic, активным M-дифференциалом и полным приводом от седана M5 с возможностью отключения передней оси.

Кроме этого, M8 получит безваакумный электрический усилитель тормозов со специальным режимом для трека. Отказ от традиционной системы позволил снизить массу автомобиля на два килограмма, а также увеличил скорость срабатывания тормозов.

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