BMW M8: новые фотографии

В отличие от топовой BMW M850i «Эм-восьмая» получит более агрессивную стилистику: в переднем бампере появятся увеличенные воздухозаборники, сзади — четыре патрубка выхлопной системы и диффузор. Все элементы декора выполнены в глянцевом черном цвете. Так же выглядела M8 Competition и на более ранних фотографиях.