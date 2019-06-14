Будущее M-автомобилей BMW покажут на спортивном концепте

Судя по тизерам, новинка представляет собой спортивный автомобиль с трехцветной окраской, множество острых граней в дизайне и большим количество воздухозаборников. При этом на опубликованных фотографиях изображена не сама машина, а ее макеты ее деталей, сделанные из бумаги и картона. Их изготовил фотохудожник Томас Деманд, который уже видел готовый прототип. Некоторые части того, что он увидел, и отражены в этой работе. Как говорят в BMW, все формы и цветовая гамма в точности соответствуют шоу-кару.

Ожидается, что прототип получит гибридную или электрическую силовую установку.