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15:37

Будущее M-автомобилей BMW покажут на спортивном концепте

Компания показали тизеры прототипа Vision M Next

Через несколько дней на специальном мероприятии в Мюнхене компания BMW представит новый концепт-кар под названием Vision M Next. Детальной информации о новинке пока нет – производитель пока опубликовал лишь несколько тизеров автомобиля.

Предполагается, что прототип даст представление, в каком направлении станет развиваться М-подразделение баварской марки. В компании говорят, что эта машина будет посвящена «новой эре удовольствия от вождения».

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Судя по тизерам, новинка представляет собой спортивный автомобиль с трехцветной окраской, множество острых граней в дизайне и большим количество воздухозаборников. При этом на опубликованных фотографиях изображена не сама машина, а ее макеты ее деталей, сделанные из бумаги и картона. Их изготовил фотохудожник Томас Деманд, который уже видел готовый прототип. Некоторые части того, что он увидел, и отражены в этой работе. Как говорят в BMW, все формы и цветовая гамма в точности соответствуют шоу-кару.

Ожидается, что прототип получит гибридную или электрическую силовую установку.

Кроссоверы на электротяге, которые станут серийными через пару лет

Последним прототипов, в названии которого есть слово Next, стал электрический кроссовер, дебютировавший в сентябре прошлого года. Серийный вариант этого автомобиля появится в 2021 году.

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