Видео: BMW M6 обогнал на треке 54 автомобиля за один круг

Видеролик с заездом опубликовал сам Питтард на своем YouTube-канале. По его словам, он оставил позади более полусотни автомобилей за восемь с половиной минут, чтобы завершить тренировку на треке до начала дождя.

Однако гонка получилась не совсем честной, так как 585-сильной гоночной BMW пришлось соперничать со значительно менее быстрыми и дорогими автомобилями, в том числе соотечественниками Opel и Porsche.