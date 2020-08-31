18:43

Видео: BMW M6 обогнал на треке 54 автомобиля за один круг

Среди «соперников» спорткупе оказались машины самых разных классов

© David Pittard Pro Racing Driver / YouTube
Мария Евдокимова
Британский автогонщик NLS Дэвид Питтард за рулем купе BMW M6 GT3 обогнал 54 автомобиля, проехав всего один круг по трассе Нюрбургринг.

Видеролик с заездом опубликовал сам Питтард на своем YouTube-канале. По его словам, он оставил позади более полусотни автомобилей за восемь с половиной минут, чтобы завершить тренировку на треке до начала дождя.

Однако гонка получилась не совсем честной, так как 585-сильной гоночной BMW пришлось соперничать со значительно менее быстрыми и дорогими автомобилями, в том числе соотечественниками Opel и Porsche.

Видео: David Pittard Pro Racing Driver / YouTube

В движение M6 GT3 приводит 4,4-литровый восьмицилиндровый «твин-турбо» мощностью 585 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Гоночное купе весит всего 1300 килограммов – на 625 килограммов меньше «дорожного» M6.

Для загадочного прототипа BMW M8, выехавшего на Нюрбургринг две недели назад, заезд оказался куда менее удачным. По словам очевидцев, автомобиль поочередно врезался в ограждение с обеих сторон гоночного трека, вылетел на обочину и остановился в повороте. После этого машину быстро накрыли чехлом и вывезли с трассы.