BMW откажется от «семерок» c V12

Компания BMW планирует отказаться от топовой модификации «семерки» M760Li xDrive с двигателем V12 при следующем обновлении модели. Решение связано с ужесточением экологического законодательства ЕС. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает BMWBlog.

По предварительной информации, обновление 7 серии запланировано на следующий год, и компания не планирует вкладывать средства с модернизацию агрегата. 6,6-литровый мотор V12 выдает 610 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. С ним «семерка» способна разгоняться до первой «сотни» за 3,7 секунды. При этом расход в смешанном цикле составляет 12,6 литра на 100 километров.

В начале февраля текущего года появилось сообщение о том, что BMW временно остановит производство M550i для европейского рынка. Во время испытаний выяснилось, что 4,4-литровая «битурбовосьмерка» модели не соответствует требованиям нового регламента WLTP, поэтому компании до 1 июня 2018 года необходимо оборудовать двигатель фильтром твердых частиц Отто.

По этой же причине компания досрочно прекратит выпуск спортседана M3. Модель также должны были укомплектовать фильтром Отто, но из-за отсутствия места в выхлопной системе от этого пришлось отказаться.

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