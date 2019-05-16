Обновленный BMW X1: первые фотографии

Местные журналисты уверены, что для кроссовера будет пересмотрена моторная гамма и агрегаты станут мощнее: «турботройка» 1.5 вместо 136 будет выдавать 155 сил, а двухлитровый двигатель — 214 вместо 192 лошадиных сил. Также в гамме останется подключаемый гибрид X1 xDrive25Le: он оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем, шестидиапазонным «автоматом» Steptronic и электромотором, смонтированным на задней оси. Суммарная отдача силовой установки — 231 лошадиная сила и 382 Нм крутящего момента.