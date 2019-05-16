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16:05

Обновленный BMW X1: первые фотографии

В Китае сертифицировали рестайлинговый кроссовер

В Китае сертифицировали обновленный кроссовер BMW X1. На фотографиях, опубликованных патентным ведомством страны, можно увидеть, как изменилась модель для местного рынка.

Китайский BMW X1 (F48) выпускает СП BMW Brilliance Automotive. Автомобиль на фотографии отличается от нынешней модели отсутствие круглых противотуманок, другим передним бампером с пластиковыми накладками, более широкой решеткой радиатора, которая теперь представляет собой единую деталь, и рисунком оптики.

Местные журналисты уверены, что для кроссовера будет пересмотрена моторная гамма и агрегаты станут мощнее: «турботройка» 1.5 вместо 136 будет выдавать 155 сил, а двухлитровый двигатель — 214 вместо 192 лошадиных сил. Также в гамме останется подключаемый гибрид X1 xDrive25Le: он оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем, шестидиапазонным «автоматом» Steptronic и электромотором, смонтированным на задней оси. Суммарная отдача силовой установки — 231 лошадиная сила и 382 Нм крутящего момента.

Начальная цена BMW X1 в России составляет 2 020 000 рублей. За эту сумму предлагается версия X1 sDrive18i с передним приводом, трехцилиндровым турбомотором и роботизированной коробкой передач.

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