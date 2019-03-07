Новый BMW X3 стал гибридом с расходом 2,4 литра на 100 километров

В декабре 2019 года BMW начнет производство гибридной модификации BMW X3 — xDrive30e. Кроссовер сможет проезжать на электротяге до 50 километров, а его расход в смешанном цикле составит 2,4 литра на 100 километров. Полный привод xDrive у такого вседорожника активен в любом режиме работы гибридного привода.