Посмотрите на футуристичный электрический вэн от стартапа Bollinger

По словам производителей, благодаря изменяемому размеру колесной базы и большому выбору батарей фургон можно будет использовать для доставки практически любых грузов. Однако пока Bollinger показал только рендеры будущей модели. Фургон получил футуристичный дизайн с передком, напоминающим кабины скоростных поездов, и неправдоподобно длинный задний свес.
В пресс-службе стартапа рассказали, что Deliver-E выйдет на рынок с пятью вариантами аккумуляторных батарей емкостью 70, 105, 140, 175 и 210 киловатт-часов. В основу фургона ляжет высокопрочная стальная рама, которая прослужит не менее 10 лет.
Фото: Bollinger Motors
Покупатели смогут выбрать вариант вэна, который лучше всего подходит для выполнения их задач. Доступные габариты колесной базы компания оставила в секрете. В Bollinger отметили, что все версии получат привод на передние колеса и будут значительно дешевле к эксплуатации, чем фургоны с ДВС. На одной зарядке Deliver-E сможет проезжать более 320 километров.
Разработкой платформы для Deliver-E займется неназванный партнер стартапа. Мотор, батареи и трансмиссию фургон позаимствует у других моделей линейки – внедорожника B1 и пикапа B2, выпуск которых компания перенесла на 2021 год.
Deliver-E станет ответом Bollinger стартапу-сопернику Rivian, который в прошлом году заключил контракт с ретейлером Amazon на поставку 100 тысяч электрических фургонов. Еще один конкурент новинки – электрический вэн Arrival с кузовом из композита. В январе нынешнего года Arrival получил от логистической компании UPS заказ на 10 тысяч фургонов.