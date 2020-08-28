Посмотрите на футуристичный электрический вэн от стартапа Bollinger

По словам производителей, благодаря изменяемому размеру колесной базы и большому выбору батарей фургон можно будет использовать для доставки практически любых грузов. Однако пока Bollinger показал только рендеры будущей модели. Фургон получил футуристичный дизайн с передком, напоминающим кабины скоростных поездов, и неправдоподобно длинный задний свес.

В пресс-службе стартапа рассказали, что Deliver-E выйдет на рынок с пятью вариантами аккумуляторных батарей емкостью 70, 105, 140, 175 и 210 киловатт-часов. В основу фургона ляжет высокопрочная стальная рама, которая прослужит не менее 10 лет.