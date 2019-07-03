Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:05

Фанаты внедорожников Bollinger придумали для них новые модификации

Компания нарисовала рендеры таких машин и разместила в социальных сетях

Нью-Йоркский стартап Bollinger Motors, занимающийся разработкой электрических внедорожников, опубликовал новые рендеры пикапа B2 и пятидневной модификации B1. Изображения автомобилей в различных вариантах оснащения созданы на основе пожеланий подписчиков в социальных сетях.
Загрузка...

Судя по выложенным в твиттере рендерам, потенциальные покупатели внедорожников Bollinger хотели бы оснастить машины защитными накладками на колесные арки, трубчатыми дверями, вспомогательной оптикой, багажником на крыше, а также креплением для запасного колеса на капоте. Не исключено, что такие аксессуары будут доступны для моделей после их выхода на рынок.

Известно, что Bollinger B1 оснастят двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента и тяговой батареей емкостью 120 киловатт-часов. С места до 60 миль в час (96 километров в час) внедорожник сможет разогнаться за 6,5 секунды. Его максимальная скорость составит 160 километров в час. B1 получит гидропневматическую подвеску с возможностью изменения дорожного просвета между 254, 390 и 508 миллиметрами и модульный кузов.

Пикап B2 технически не будет отличаться от пятидверки, но окажется более утилитарным: благодаря запатентованной системе сквозной погрузки B2 способен перевозить грузы, длина которых превышает длину автомобиля.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...