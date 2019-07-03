Фанаты внедорожников Bollinger придумали для них новые модификации

Судя по выложенным в твиттере рендерам, потенциальные покупатели внедорожников Bollinger хотели бы оснастить машины защитными накладками на колесные арки, трубчатыми дверями, вспомогательной оптикой, багажником на крыше, а также креплением для запасного колеса на капоте. Не исключено, что такие аксессуары будут доступны для моделей после их выхода на рынок.