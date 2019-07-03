Фанаты внедорожников Bollinger придумали для них новые модификации

Судя по выложенным в твиттере рендерам, потенциальные покупатели внедорожников Bollinger хотели бы оснастить машины защитными накладками на колесные арки, трубчатыми дверями, вспомогательной оптикой, багажником на крыше, а также креплением для запасного колеса на капоте. Не исключено, что такие аксессуары будут доступны для моделей после их выхода на рынок.
How would you customize your Bollinger Motors electric truck?— Bollinger Motors (@bollingermotors) 26 июня 2019 г.
These renderings are based on requests, comments, and conversations with our online and social media community. Thanks for all the awesome feedback!
Reserve your truck at https://t.co/0Z6m450aA7 pic.twitter.com/YxoDNKLimk
Известно, что Bollinger B1 оснастят двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента и тяговой батареей емкостью 120 киловатт-часов. С места до 60 миль в час (96 километров в час) внедорожник сможет разогнаться за 6,5 секунды. Его максимальная скорость составит 160 километров в час. B1 получит гидропневматическую подвеску с возможностью изменения дорожного просвета между 254, 390 и 508 миллиметрами и модульный кузов.
Пикап B2 технически не будет отличаться от пятидверки, но окажется более утилитарным: благодаря запатентованной системе сквозной погрузки B2 способен перевозить грузы, длина которых превышает длину автомобиля.