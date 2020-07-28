Бывший директор Renault перейдет на работу в Jaguar Land Rover

Тьерри Боллоре назначили главным исполнительным директором компании Renault сразу после ареста Карлоса Гона — но уже через девять месяцев сняли с должности. Официальных комментариев от высшего руководства Группы тогда не последовало, поэтому решение связали с «зачисткой» верхушки от людей опального председателя правления. Боллоре был одним из тех, кто активно поддерживал слияние с Fiat Chrysler. Однако давление со стороны Nissan оказалось сильнее — и концерн в итоге объединился с PSA.

Карьеру Тьерри Боллоре начал в 1990 году, присоединившись к Michelin. В 2005-м он перешел в Faurecia на должность вице-президента по азиатскому региону. Через семь лет его приветствовала Groupe Renault, где Боллоре занял позицию исполнительного вице-президента по производству и поставкам. В ноябре 2018-го в рамках переходного периода топ-менеджера назначили главным исполнительным директором компании.