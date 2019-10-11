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16:36

Главу Renault в срочном порядке сняли с должности

Решение Совета директоров может быть связано с делом Карлоса Гона

Совет директоров Renault решил снять Тьерри Боллоре с поста главного исполнительного директора и президента компании. Официально причины отставки не называют, однако это может быть связано с тем, что Боллоре считают преемником Карлоса Гона, от «наследия» которого Renault настойчиво старается избавиться.

В официальном сообщении группа Renault указывает, что решение вступает в силу немедленно. Временно исполнять обязанности CEO компании будет финансовый директор группы Клотильда Дельбос, должность президента на промежуточный период займет Жан-Доминик Сенар. Заместителями Дельбос назначены Оливье Мурге и Хосе Висенте де лос Мозос. Первый занимает должность вице-президента по продажам и маркетингу, второй отвечает за производство.

Клотильда Дельбос — выпускница французской бизнес-школы EM Lyon. Свою карьеру она начала в аудиторских и консалтинговых компаний, в том числе парижском отделении Price Waterhouse. В 2012 году Дельбос пришла в Renault на должность финансиста-контролера; в 2014-м назначена директором финансовой службы альянса, а также старшим вице-президентом по финансам группы Renault; в 2016-м Дельбос заняла пост главного финансового директора, а с апреля 2019 года стала руководить еще и службой внутреннего контроля.

Отставку Тьерри Боллоре связывает с делом Карлоса Гона, которого обвиняют в мошенничестве и сокрытии доходов. В рамках внутреннего расследования Nissan вскрыл несколько схем вывода корпоративных средств, но истинной причиной атак на Гона могла стать попытка японской марки не допустить реорганизации альянса и усиления позиций Renault. Одним из главных обвинителей выступил глава Nissan Хирото Саикава, но вскоре и он покинул свой пост, так как злоупотребил программой выплат вознаграждений с привязкой к стоимости акций.