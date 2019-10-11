Главу Renault в срочном порядке сняли с должности

В официальном сообщении группа Renault указывает, что решение вступает в силу немедленно. Временно исполнять обязанности CEO компании будет финансовый директор группы Клотильда Дельбос, должность президента на промежуточный период займет Жан-Доминик Сенар. Заместителями Дельбос назначены Оливье Мурге и Хосе Висенте де лос Мозос. Первый занимает должность вице-президента по продажам и маркетингу, второй отвечает за производство.

Клотильда Дельбос — выпускница французской бизнес-школы EM Lyon. Свою карьеру она начала в аудиторских и консалтинговых компаний, в том числе парижском отделении Price Waterhouse. В 2012 году Дельбос пришла в Renault на должность финансиста-контролера; в 2014-м назначена директором финансовой службы альянса, а также старшим вице-президентом по финансам группы Renault; в 2016-м Дельбос заняла пост главного финансового директора, а с апреля 2019 года стала руководить еще и службой внутреннего контроля.