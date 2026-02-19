Больше сотни машин застряли в многокилометровой пробке на трассе М-4 «Дон»

«Серьёзные заторы в сторону юга: машины сталкиваются у Богородицка, Узлового и Ефремова в Тульской области — там в кюветах и на обочинах ещё минимум 8 авто. На М3 „Украина“ под Обнинском пробка насчитывает 15 км, на М10 стоят под Тверью и в районе Зеленограда, а на Горьковском шоссе перекрыли дорогу у Ногинска», – говорится в публикации.

По предварительной информации, в результате произошедших аварий никто не пострадал. Кроме того, из-за снежного циклона «Валли» количество заторов на въездах во все крупные города региона увеличивается.

До этого на МКАД на видео сняли буксующие фуры, затруднившие движение. Многотонные большегрузы парализовали проезд на 65 километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. По данным Дептранса и ЦОДД, пробки в столице оцениваются в 6 баллов. В настоящее время движение затруднено на МКАД, в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, дом 66.

Ранее в Москве из-за метели выросла цена поездки на такси.