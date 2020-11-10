Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt

Bolt EUV также станет первым электрокаром Chevrolet, который получит передовой автопилот Super Cruise, прежде доступный только для Cadillac. Ранее издание Consumer Reports признало систему лучшей из доступных на современных автомобилях – в том числе на электрокарах Tesla. При этом GM уже работает над продвинутой версией автопилота под названием Ultra Cruise, которая обеспечит возможность полуавтономного вождения на автомагистралях, а также на городских улицах и некоторых других территориях.

В августе Chevrolet поделилась первым тизером Bolt EUV, который получит внешность, схожую с Blazer. Информации о силовой установке новинки, как и о ее технических характеристиках, пока нет.