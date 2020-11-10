Chevrolet раскрыла подробности об электрокроссовере Bolt

На видеоролике, которым Chevrolet поделилась в Twitter, видна часть салона кроссовера Bolt. Автомобиль получит функцию Power Flow Screen и интерфейсом в стиле Tesla, выводящую важную информацию о системах электрокара на тачскрин мультимедийной системы: например, на нем в реальном времени отображается уровень заряда батареи, которая пополняется при езде в режиме рекуперативного торможения.
Bolt EUV также станет первым электрокаром Chevrolet, который получит передовой автопилот Super Cruise, прежде доступный только для Cadillac. Ранее издание Consumer Reports признало систему лучшей из доступных на современных автомобилях – в том числе на электрокарах Tesla. При этом GM уже работает над продвинутой версией автопилота под названием Ultra Cruise, которая обеспечит возможность полуавтономного вождения на автомагистралях, а также на городских улицах и некоторых других территориях.
В августе Chevrolet поделилась первым тизером Bolt EUV, который получит внешность, схожую с Blazer. Информации о силовой установке новинки, как и о ее технических характеристиках, пока нет.
Внедорожник Chevrolet K5 Blazer 1977 года перевели на электротягу
Chevrolet
Что касается рестайлингового Bolt EV, то он должен был появиться первым, однако из-за пандемии американской марке пришлось пересмотреть планы и перенести старт производства. Актуальный хэтчбек оснащается 200-сильным электромотором и батареей емкостью 66 киловатт-часов, обеспечивающей до 417 километров хода без подзарядки. Ожидается, что с обновлением запас хода и мощность модели вырастут, но незначительно.