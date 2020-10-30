Внедорожник Chevrolet K5 Blazer 1977 года перевели на электротягу

Подобные переделки сугубо бензиновых машин в электромобили для Chevrolet не в новинку. В 2018-м технологию обкатали на драгстере eCOPO Camaro, а в 2019-м компания закрепили успех концептом E-10 на базе пикапа C-10 1962 года. Похожий трюк провернули и с K5 Blazer, которому вживили электропривод с мотором eCrate, на 90 процентов состоящий из компонентов от серийного электрокара Chevrolet Bolt EV.
Комплект конверсии называется Electric Connect and Cruise. Его можно будет заказать у сертифицированных дилеров Chevrolet начиная со второй половины 2021 года. В состав пакета вошли батарея на 60 киловатт-часов, 200-сильный электромотор, преобразователь тока, набор силовых кабелей, контроллеры и водяные насосы для обогрева и охлаждения аккумулятора. В будущем появятся более мощные варианты, а в долгосрочной перспективе — батарея Ultium, как у GMC Hummer EV.
На шоу-каре K5 Blazer-E 400-вольтовая батарея установлена прямо в багажнике. От неё питается электромотор, развивающий 361 Нм крутящего момента и сопряженный с четырехдиапазонным автоматом. Из неоригинальных компонентов на внедорожнике присутствуют усилитель руля и электрический вакуумный насос тормозной системы. Аналоговые приборы подключены к контроллерам, и датчик уровня топлива, к примеру, теперь показывает заряд батареи. При этом полноприводная трансмиссия с карданным валом, раздаточной коробкой и мостами осталась нетронутой.
Рестомод Chevrolet можно поставить в один ряд с другими классическими машинами, переведёнными на электротягу. Например, Jaguar XK120 от стартапа Lunaz или родстером E-Type Zero. Кроме того, «озеленением» винтажных моделей интересуется MINI и Aston Martin, который перевел на электричество DB6 MkII Volante образца 1970 года.