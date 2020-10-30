Внедорожник Chevrolet K5 Blazer 1977 года перевели на электротягу

Комплект конверсии называется Electric Connect and Cruise. Его можно будет заказать у сертифицированных дилеров Chevrolet начиная со второй половины 2021 года. В состав пакета вошли батарея на 60 киловатт-часов, 200-сильный электромотор, преобразователь тока, набор силовых кабелей, контроллеры и водяные насосы для обогрева и охлаждения аккумулятора. В будущем появятся более мощные варианты, а в долгосрочной перспективе — батарея Ultium, как у GMC Hummer EV.