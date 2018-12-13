Bosch привезет в Лас-Вегас беспилотный шаттл будущего

Беспилотник Bosch предоставляет собой мобильный пассажирский отсек, кузов которого преимущественно выполнен из стекла. В салоне шаттла могут разместиться до четырех человек, но в компании предусмотрели и другие конфигурации. Дисплеи развлекательной системы используются по отдельности или вместе, когда два пассажира, например, хотят смотреть один фильм. С помощью встроенного Wi-Fi на них можно транслировать контент со смартфонов.