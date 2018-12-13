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11:50

Bosch привезет в Лас-Вегас беспилотный шаттл будущего

Компания прогнозирует появление двух миллионов таких машин к 2020 году

Компания Bosch представит на выставке CES в Лас-Вегасе своё видение концепции беспилотного электрического шаттла. Подготовленный к шоу прототип позиционируется как дизайн-проект. Становиться автопроизводителем фирма не собирается, но готова разработать программную платформу для использования подобных машин в сервисах райдшеринга.

Беспилотник Bosch предоставляет собой мобильный пассажирский отсек, кузов которого преимущественно выполнен из стекла. В салоне шаттла могут разместиться до четырех человек, но в компании предусмотрели и другие конфигурации. Дисплеи развлекательной системы используются по отдельности или вместе, когда два пассажира, например, хотят смотреть один фильм. С помощью встроенного Wi-Fi на них можно транслировать контент со смартфонов.

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Установленные в салоне камеры следят за забытыми вещами и чистотой. Точность системы такова, что она определяет пролитый на сиденья кофе или брошенную жвачку. Предполагается, что вызвать беспилотник можно будет с мобильного приложения, которое самостоятельно выберет оптимальный маршрут и найдет попутчиков.

В движение шаттл приводит электрическая силовая установка Bosch. Она работает под управлением программного комплекса, анализирующего состояние батареи и в случае необходимости отправляющего беспилотник к ближайшему зарядному терминалу. Система способна прогнозировать оставшийся запас хода исходя из данных потребления энергии климатической установкой, информации о пробках и прогноза погоды. Ориентироваться в пространстве машине помогают радары, ультразвуковые сенсоры и ПО на основе высокоточных карт.

В Bosch уверены, что автономные шаттлы выйдут на улицы крупнейших город мира совсем скоро. Прогноз на 2020 год — два миллиона шаттлов на дорогах Европы, США и Китая. Среди них, вероятно, будут и люксовые беспилотники, как Volvo 360c или Renault EZ-Ultimo.

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