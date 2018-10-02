Дерево, мрамор и кожа: Renault показала роскошный беспилотник

Доступ в салон EZ-Ultimo открывается через автоматические двери. Кресла для удобства посадки сдвигаются и поворачиваются. В отделке интерьера, напоминающего каюту первого класса, используется натуральное дерево, мрамор и кожа. За развлечения пассажиров в дороге отвечает система Augmented Editorial Experience – иммерсивная виртуальная среда, которая предоставляет доступ к любому персонализированному контенту и мультимедийным данным. Так, пассажиры смогут использовать систему в пути, например, для обучения.