Посмотрите на превращение Porsche Boxster в болид Формулы-1 60-х годов

Более полугода назад блогер приобрёл старый разбитый Porsche Boxster за 2,5 тысячи долларов. С тех пор прошло семь месяцев, и за это время Каган собрал пространственную раму, спортивную подвеску типа пушрод (каждое колесо соединено с одной штангой), установил открытые колёса и позаимствовал у Boxster детали для силовой установки, элементы рулевого управления и коробку передач.
До кузова дело ещё не дошло, однако реплика уже прошла испытания на гоночной трассе в Техасе. Пока масса конструкции составляет 500 килограммов – почти столько же весил и Lotus 49, с оглядкой на который Каган строит свою реплику.
Видео: Wesley Kagan
Это далеко не первый любительский проект в 2020 году, за основу которого был взят автомобиль Porsche. Например, недавно в Германии попытались превратить Porsche 924 1978 года выпуска в Ferrari Testarossa. Реплику, во многом похожую на оригинал, оценили в 14,9 тысячи евро. Другой пример – дом на колёсах на базе Porsche 911 Carerra 4S, разработанный американцем для длительного путешествия.