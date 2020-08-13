Посмотрите на превращение Porsche Boxster в болид Формулы-1 60-х годов

Более полугода назад блогер приобрёл старый разбитый Porsche Boxster за 2,5 тысячи долларов. С тех пор прошло семь месяцев, и за это время Каган собрал пространственную раму, спортивную подвеску типа пушрод (каждое колесо соединено с одной штангой), установил открытые колёса и позаимствовал у Boxster детали для силовой установки, элементы рулевого управления и коробку передач.

До кузова дело ещё не дошло, однако реплика уже прошла испытания на гоночной трассе в Техасе. Пока масса конструкции составляет 500 килограммов – почти столько же весил и Lotus 49, с оглядкой на который Каган строит свою реплику.