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Посмотрите на превращение Porsche Boxster в болид Формулы-1 60-х годов

На первом этапе у создателя реплики было всего 2,5 тысячи долларов

© Wesley Kagan
Лиза Будрина
Американский YouTube-блогер Уэсли Каган рассказал о проекте по превращению Porsche Boxster в ретро-болид Формулы-1 образца 60-х годов прошлого века. По словам Кагана, он вдохновлялся Королевскими гонками той эпохи и болидом Lotus 49 в частности.

Более полугода назад блогер приобрёл старый разбитый Porsche Boxster за 2,5 тысячи долларов. С тех пор прошло семь месяцев, и за это время Каган собрал пространственную раму, спортивную подвеску типа пушрод (каждое колесо соединено с одной штангой), установил открытые колёса и позаимствовал у Boxster детали для силовой установки, элементы рулевого управления и коробку передач.

До кузова дело ещё не дошло, однако реплика уже прошла испытания на гоночной трассе в Техасе. Пока масса конструкции составляет 500 килограммов почти столько же весил и Lotus 49, с оглядкой на который Каган строит свою реплику.

Видео: Wesley Kagan

Это далеко не первый любительский проект в 2020 году, за основу которого был взят автомобиль Porsche. Например, недавно в Германии попытались превратить Porsche 924 1978 года выпуска в Ferrari Testarossa. Реплику, во многом похожую на оригинал, оценили в 14,9 тысячи евро. Другой пример дом на колёсах на базе Porsche 911 Carerra 4S, разработанный американцем для длительного путешествия.