12:40

Brabham выпустил аудиосистему стоимостью 18 миллионов рублей

Со звуком системы может сравниться только живое выступление музыкантов, заявили создатели

© Carscoops
Мария Евдокимова
Компания Brabham Automotive, которая в 2018 году представила свой первый трековый гиперкар BT62, решила попробовать себя в совершенно иной области – создании аудиосистем. Совместно с австралийской компанией Kyron Audio, разрабатывающей премиальные усилители и громкоговорители, Brabham представила высококачественную акустику стоимостью 249 319 долларов или 18,3 миллиона рублей.

Аудиосистема получила дизайн в стиле BT62 и топовую «начинку» от Kyron под названием Phoenix. Она включает в себя восемь усилителей мощностью 700 ватт и два сабвуфера на 1500 ватт. Каждый из компонентов разработан с нуля в Kyron и изготовлен с помощью высокоточных машин на собственном предприятии компании. Сборка всех колонок осуществляется вручную.

По словам сооснователя и главного дизайнера Kyron Ли Грея, со звуком аудиосистемы может сравниться только живое выступление музыкантов. «Так же, как BT62 меняет представление о возможностях суперкара, наши системы позволяют получить ни на что не похожий, захватывающий опыт», – охарактеризовал Грей коллаборацию с Brabham.

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Фото: Carscoops

Гиперкар BT62 от Brabham оснащается 5,4-литровой атмосферной «восьмеркой» мощностью 710 лошадиных сил и 667 Нм крутящего момента, работающей совместно с шестидиапазонной секвентальной коробкой передач Holinger. С места до первой «сотни» BT62 разгоняется за 2,7 секунды. Максимальная скорость составляет 320 километров в час.

Изначально гиперкар предназначался только для трека, однако в начале 2019 года Brabham представила его дорожную версию. Адаптацию BT62 в машину для дорог общего пользования оценили в 150 000 фунтов стерлингов (более 14 миллионов рублей по текущему курсу). В гоночном варианте Competition цена BT62 составляет 750 000 фунтов стерлингов (почти 72 миллиона рублей).

Источник: Carscoops