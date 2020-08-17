Brabham выпустил аудиосистему стоимостью 18 миллионов рублей

Аудиосистема получила дизайн в стиле BT62 и топовую «начинку» от Kyron под названием Phoenix. Она включает в себя восемь усилителей мощностью 700 ватт и два сабвуфера на 1500 ватт. Каждый из компонентов разработан с нуля в Kyron и изготовлен с помощью высокоточных машин на собственном предприятии компании. Сборка всех колонок осуществляется вручную.

По словам сооснователя и главного дизайнера Kyron Ли Грея, со звуком аудиосистемы может сравниться только живое выступление музыкантов. «Так же, как BT62 меняет представление о возможностях суперкара, наши системы позволяют получить ни на что не похожий, захватывающий опыт», – охарактеризовал Грей коллаборацию с Brabham.