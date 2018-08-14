Мощность битурбо двигателя увеличили с 510 до 600 сил

Пульс

Brabus добавил мощности флагманскому Mercedes-AMG GLC 63 S

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14 августа 2018

Ателье Brabus представило пакет доработок для флагманского кроссовера Mercedes-AMG GLC 63 S. Благодаря фирменному блоку управления двигателем вседорожник получил прибавку мощности. Помимо этого, ему перенастроили пневмоподвеску и укомплектовали 22-дюймовыми колесными дисками. За дополнительную плату компания предлагает перешить салон кожей и алькантарой, а также украсить его декоративными элементами из углепластика.

Мы поездили на самом быстром кроссовере в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S

Для четырехлитровой «битурбовосьмерки» Brabus предлагает пакет увеличения мощности PowerXtra B40 600. Это дополнительный блок управления, адаптированный для двигателя Mercedes-AMG, с переписанными картами впрыска и зажигания. Он увеличивает отдачу агрегата с 510 до 600 лошадиных сил и с 700 до 800 Нм крутящего момента.

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С места до 100 километров в час GLC 63 S от Brabus разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость кроссовера ограничена электроникой на отметке 300 километров в час.

GLC 63 S также комплектуется алюминиевыми подрулевыми лепестками, выхлопной системой с электронноуправляемыми заслонками, патрубками из титана и карбоновыми насадками, а также заниженной на 30 миллиметров пневматической подвеской.

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Ранее Brabus представил 500-сильный Mercedes-Benz G-Class нового поколения, способный разгоняться до «сотни» за 5,7 секунды. Внедорожник получил новый аэродинамический обвес, 23-дюймовые колесные диски и карбоновые «люстры».

С Большой Би

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Теги:
SmartForTwoBrabusMercedes-BenzGLCMercedes-AMG
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