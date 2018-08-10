Компания представила проект доработок для версии G 500

Пульс

Brabus подготовил первый тюнинг для нового Mercedes-Benz G-Class

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10 августа 2018

Немецкое ателье Brabus подготовило первый вариант доработок внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения. Тюнинг разработан для модификации G500.

[Бойцовский куб: тест-драйв нового Mercedes-AMG G 63](https://motor.ru/testdrives/newmercedesamgg63.htm)

Бойцовский куб: тест-драйв нового Mercedes-AMG G 63

Стандартный «пятисотый» G-Class оснащается четырехлитровой битурбо «восьмеркой» мощностью 422 лошадиные силы (610 Нм) и девятиступенчатым «автоматом». С нуля до «сотни» такой автомобиль ускоряется за 5,9 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час.

После доработок «Брабуса», двигатель будет выдавать 500 лошадиных сил. Время разгона по первых ста километров в час сократится до 5,7 секунды. Максималка при этом останется прежней.

[Mercedes-Benz Gelandewagen: история в фотографиях](https://motor.ru/selector/merchistory.htm)

Mercedes-Benz Gelandewagen: история в фотографиях

Внедорожник оснастили новым аэродинамическим обвесом кузова. «Гелик» получил активную выпускную систему, звук которой можно сделать тише, более агрессивные бамперы, массивный воздухозаборник на капоте, спойлер, 23-дюймовые колеса и карбоновые «люстры» на крыше. Салон отделан кожей и алькантарой.

Стоимость доработок пока не называется.

В России базовый «пятисотый» G-Class стоит от 8,9 миллиона рублей. Также предлагается 585-сильный вариант G 63, который обойдется минимум в 12,5 миллиона рублей.

Большой. Квадратный. Новый – «Гелик»

Все, что нужно знать про совершенно новый Mercedes-Benz G-Class прямо сейчас

Теги:
ТюнингMercedes-BenzAMGG-ClassG63BrabusВнедорожники63 AMGMercedes-AMG
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