Посмотрите на брутальный Smart от Brabus за 4 миллиона рублей

Индекс 92R в названии указывает на мощность электромотора кабриолета: в результате доработок отдача возросла до 92 лошадиных сил, а крутящий момент – до 133 Нм. Это на 10 сил и 15 Нм больше, чем у обычного Smart. Для разгона с места до «сотни» электрокару требуется 10,9 секунды. Максимальная скорость составляет 130 километров в час.
Сиденья Brabus 92R, обшитые натуральной кожей, пороги с подсветкой и алюминиевые накладки на педали педали отмечены логотипами ателье, а переднюю панель, руль и дверные карты украшает красная прострочка. Кастомный селектор позволяет выбирать между четырьмя режимами, включая доработанный Eco с более интенсивной рекуперацией энергии при отпускании педали акселератора.
Фото: Brabus
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Автомобиль оборудовали заниженной на 25 миллиметров подвеской, легкосплавными колесными дисками Monoblock IX размерностью 16 дюймов спереди и 17 дюймов сзади, а также фирменным обвесом. Первый экземпляр Brabus 92R выполнили в черном цвете с красными акцентами, но для клиентов приготовили несколько оттенков кузова и вариантов отделки интерьера на выбор.
В начале марта в России выставили на продажу Mercedes-AMG G 65, прокачанный Brabus. В ателье мощность V12 «Гелика» увеличили с 612 до 800 лошадиных сил. Время разгона до 100 километров в час сократилось до 4,2 секунды. За экстремальный внедорожник, который уже нашел нового владельца, просили 11,3 миллиона рублей.