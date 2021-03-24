Посмотрите на брутальный Smart от Brabus за 4 миллиона рублей

Индекс 92R в названии указывает на мощность электромотора кабриолета: в результате доработок отдача возросла до 92 лошадиных сил, а крутящий момент – до 133 Нм. Это на 10 сил и 15 Нм больше, чем у обычного Smart. Для разгона с места до «сотни» электрокару требуется 10,9 секунды. Максимальная скорость составляет 130 километров в час.

Сиденья Brabus 92R, обшитые натуральной кожей, пороги с подсветкой и алюминиевые накладки на педали педали отмечены логотипами ателье, а переднюю панель, руль и дверные карты украшает красная прострочка. Кастомный селектор позволяет выбирать между четырьмя режимами, включая доработанный Eco с более интенсивной рекуперацией энергии при отпускании педали акселератора.