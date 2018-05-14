Brabus предложил доработать пикап Mercedes-Benz X-Class

Компания Brabus представила пакет доработок для пикапа Mercedes-Benz X-Class. Модель получила ряд улучшений, которые должны сделать облик машины более спортивным, а также положительно сказаться на практичности.

Так, Mercedes-Benz X-Class получил новую решетку радиатора и дополнительные блоки освещения: светодиодные маркеры в нижней части бампера и двойную секцию на крыше, которая активируется при включении дальнего света. Для пикапа также предложены 20-дюймовые колесные диски и раздвоенный выхлоп.

Помимо стилистики, тюнеры поработали над 2,3-литровой дизельной «четверкой»: отдачу агрегата увеличили со 190 сил (450 Нм момента) до 211 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. С нуля до 100 километров в час пикап теперь разгоняется за 11,5 секунды вместо 11,8.

На российском рынке обычный Mercedes-Benz X-Class предложен в модификациях X 220 d и X 250 d: с 2,3-литровым четырехцилиндровым дизелем мощностью 163 (403 Нм) или 190 сил (450 Нм). Базовая версия оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач. Более мощной модификации положен семидиапазонный «автомат». Цена модели составляет минимум 2 899 000 рублей.