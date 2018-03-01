Пикап Mercedes-Benz оценили в три миллиона рублей

Компания Mercedes-Benz объявила цены на пикап X-Class. Модель будет доступна на российском рынке с двумя моторами и в трех вариантах оснащения. Самый доступный автомобиль обойдется в 2 899 000 рублей.

Пикап предлагается в модификациях X 220 d и X 250 d, которые оснащаются 2,3-литровым четырехцилиндровым дизелем. В первом случае агрегат выдает 163 лошадиные силы (403 Нм), а во втором – 190 сил (450 Нм). Базовый вариант будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Мотор помощнее получит семидиапазонный «автомат». Такой вариант обойдется в 3 169 000 рублей. Топовая модификация стоит 3 499 000 рублей.

В базовое оснащение Mercedes-Benz X-Class войдет ABS, антипробуксовочная система, система помощи при старте в горку и спуске, кондиционер, парктроники, камера кругового обзора, аудиосистема, а также кожаная обшивка руля, рычага коробки передач и ручного тормоза. Информации об оснащении других комплектаций пока нет.

Ранее в линейке модели появился вариант с шестицилиндровым дизелем мощностью 258 сил и семиступенчатым «автоматом». Доберется ли такой вариант до России, пока не уточняется.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?