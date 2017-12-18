Brabus построил Smart с деревянным полом, который стоит как 367-сильный «Мерседес»

Ателье Brabus представило специальную модификацию компакт-кара Smart Fortwo, разработанную совместно с фирмой Sunseeker, занимающейся производством яхт. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом десять автомобилей, при этом ее стоимость составит 59,9 тысячи евро (для сравнения в Германии 367-сильный Mercedes-AMG C43 стоит от 60,1 тысячи евро).

Длительный тест Smart fortwo – машины, которую можно носить в кармане. Часть 1 и часть 2

Автомобили спецсерии будут окрашены в темно-синий цвет, получат заниженную спортивную подвеску с расширенной колеей, обвес кузова с карбоновыми элементами, «злой» выпуск с тремя патрубками, а также 18-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 205/35.

Салон «Смарта» отделан бежевой кожей, а пол в пассажирской части салона и в багажнике покрыт тиковым деревом. На подлокотнике вышит корабельный компас, а на подголовника кресел – логотип фирмы Sunseeker.

Компакт-кар оснащен модернизированным 0,9-литровым двигателем, который выдает 125 сил и 200 Нм крутящего момента. По сравнению с таким же мотором у обычного Smart Fortwo агрегат получил иную систему выпуска, более эффективный интеркулер и перепрограммированный блок управления.

С нуля до 50 километров в час такой автомобиль может ускоряться за 2,9 секунды. Максимальная скорость – 175 километров в час (ограничена электроникой).

Обычный Smart Fortwo от «Брабуса» имеет 109-сильный мотор, который позволяет набирать «сотню» за 9,5 секунды.