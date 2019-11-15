Россиянин купил автомобильные права Брежнева за 1,5 миллиона рублей

В 2018 году в Сети появилось объявление о продаже «Чайки» образца 1980 года, которая, как уверял продавец, входила в посольский гараж и использовалась во время визита Брежнева в Узбекистан. Стоимость этого автомобиля с 5,53-литровым мотором мощностью 195 лошадиных сил и пробегом всего две тысячи километров составляла 30 миллионов рублей.

За год до этого другой продавец решил обменять ЗИЛ генсека ЦК КПСС на недвижимость либо выручить с ее продажи 54 миллиона рублей.