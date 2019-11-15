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10:29

Россиянин купил автомобильные права Брежнева за 1,5 миллиона рублей

Водительское удостоверение генсека продали на аукционе всего на 50 тысяч дороже стартовой цены

© litfund.ru
В Москве прошли торги аукционного дома «Литфонд» – одним из лотов было водительское удостоверение Леонида Ильича Брежнева, выданное в 1976 году, вместе с талоном предупреждений. Стартовая цена составляла 1 500 000 миллиона рублей, а продали документ всего на 50 тысяч дороже.

В правах Брежнева открыты все категории: он имел право управлять мотоциклами, легковыми автомобилями, грузовиками до 3,5 тонн, автобусами и машинами с прицепом. В талоне в свою очередь нет ни одного прокола, так как нарушений у водителя не было.

В 2018 году в Сети появилось объявление о продаже «Чайки» образца 1980 года, которая, как уверял продавец, входила в посольский гараж и использовалась во время визита Брежнева в Узбекистан. Стоимость этого автомобиля с 5,53-литровым мотором мощностью 195 лошадиных сил и пробегом всего две тысячи километров составляла 30 миллионов рублей.

За год до этого другой продавец решил обменять ЗИЛ генсека ЦК КПСС на недвижимость либо выручить с ее продажи 54 миллиона рублей.