Россиянин купил автомобильные права Брежнева за 1,5 миллиона рублей

10:29
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В Москве прошли торги аукционного дома «Литфонд» – одним из лотов было водительское удостоверение Леонида Ильича Брежнева, выданное в 1976 году, вместе с талоном предупреждений. Стартовая цена составляла 1 500 000 миллиона рублей, а продали документ всего на 50 тысяч дороже.
В правах Брежнева открыты все категории: он имел право управлять мотоциклами, легковыми автомобилями, грузовиками до 3,5 тонн, автобусами и машинами с прицепом. В талоне в свою очередь нет ни одного прокола, так как нарушений у водителя не было.
В 2018 году в Сети появилось объявление о продаже «Чайки» образца 1980 года, которая, как уверял продавец, входила в посольский гараж и использовалась во время визита Брежнева в Узбекистан. Стоимость этого автомобиля с 5,53-литровым мотором мощностью 195 лошадиных сил и пробегом всего две тысячи километров составляла 30 миллионов рублей.
За год до этого другой продавец решил обменять ЗИЛ генсека ЦК КПСС на недвижимость либо выручить с ее продажи 54 миллиона рублей.