Bridgestone выпустила шины, которые переживут автомобиль, вас и всех ваших потомков

Это первый случай, когда технология, над которой компания работала с 2008 года, перешла из статуса прототипа в регулярную коммерческую эксплуатацию. В основе шин лежат термопластичные спицы и тонкий резиновый протектор. Как объяснил инженер Bridgestone Масаки Ота, ключом к успеху стал отказ от попыток сделать материал жестче: вместо этого команда использовала гибкую смолу и оптимизировала структуру для равномерного распределения нагрузки.

Однако до массового внедрения на легковых авто еще далеко. Во-первых, эти шины рассчитаны только на низкие скорости: тестовые гольф-кары двигались со скоростью 12 миль в час (около 20 км/ч), и пока неясно, является ли это конструктивным пределом. Во-вторых, компания пока не объявила сроки запуска крупносерийного производства и даже не определилась с бизнес-моделью, рассматривая вариант пакетного предложения вместе с услугами по утилизации.

Яркий синий цвет шин, который Bridgestone назвал «Empowering Blue», выбран не ради дизайна, а для лучшей заметности на дороге в любое время суток. Интересно, что на основе этой же разработки компания создает шины для луноходов, что говорит о серьезных амбициях технологии далеко за пределами японских пенсионных маршрутов.

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