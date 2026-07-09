Опубликовано 09 июля 2026, 23:401 мин.
Lada Vesta с премиальными опциями оказалась не дороже обычной
АвтоВАЗ раскрыл стоимость Lada Vesta с набором премиальных опций. В России стартовали продажи родственных седанов Lada Vesta и Lada Aura, оборудованных системой автоматического климат-контроля и телематическим комплексом «Lada Connect Старт». При этом стоимость автомобилей, как подчёркивает пресс-служба автопроизводителя, осталась прежней.
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Стоимость Lada Vesta «Драйв» (без учёта скидок и спецпредложений) составляет 1,8 млн рублей, Lada Vesta «Техно» — 2,0 млн рублей, Lada Aura «Премьер» — 2,3 млн рублей, Lada Aura «Статус» — 2,5 млн рублей.
Климат-система поддерживает заданную температуру по сигналам от трёх датчиков, плавно регулируя распределение воздушных потоков. Управление осуществляется через вращающиеся рукоятки.
Телематический комплекс «Lada Connect Старт» позволяет получать через мобильное приложение информацию об уровне заряда аккумулятора, местонахождении автомобиля, запасе топлива, открытии дверей и т.д.
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