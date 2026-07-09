Lada Vesta с премиальными опциями оказалась не дороже обычной

АвтоВАЗ раскрыл стоимость Lada Vesta с набором премиальных опций. В России стартовали продажи родственных седанов Lada Vesta и Lada Aura, оборудованных системой автоматического климат-контроля и телематическим комплексом «Lada Connect Старт». При этом стоимость автомобилей, как подчёркивает пресс-служба автопроизводителя, осталась прежней.