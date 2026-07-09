Россиянам предлагают заправлять машины водой, чтобы снизить расход бензина

В отзывах потребители отмечают снижение расхода топлива, очищение выхлопа и более мягкую работу двигателя. Однако независимые эксперты подвергают технологию критике, указывая на отсутствие заявленного научного эффекта для стандартных моторов.

В частности, критики указывают, что электролиз воды внутри генератора происходит за счёт энергии генератора автомобиля. При этом на окисление образовавшегося водорода затрачивается больше энергии, чем вырабатывается, что ставит под сомнение реальную топливную экономичность.

Важно уточнить, что водород действительно может использоваться в качестве топлива в обычном двигателе внутреннего сгорания. Однако смена топлива повышает вероятность прогорания клапанов, поршней и других элементов мотора при длительной работе на большой мощности.

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