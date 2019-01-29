Британский тюнер построил 710-сильный карбоновый «Гелик»

Mercedes-AMG G 63 укомплектовали расширенными колесными арками, новым передним бампером, спойлером, диффузором и блоком дополнительного освещения на крыше. Большинство деталей, в том числе кожух запасного колеса, изготовили из углепластика. Вдобавок G-Wagen оснастили 23-дюймовыми колесами, перенастроенной подвеской и выпуском с регулируемыми заслонками.
Доработанный двигатель — 4,0-литровая «восьмерка» с двумя турбонагнетателями — вместо 585 лошадиных сил выдает 710. Внедорожник на 0,5 секунды быстрее разгоняется до «сотни», чем базовая машина, которой для этого нужно 4,5 секунды.
Ранее представленный Brabus 700 Widestar на базе нового Mercedes-AMG G 63 также получил 700-сильный двигатель, перешитый кожей двух цветов салон и модернизированный обвес. Внедорожник оснастили спортивной выхлопной системой с электронноуправляемыми клапанами, двумя патрубками из нержавеющей стали и изменяемой тональностью звука, алюминиевыми подрулевыми лепестками, интегрированными в колесные арки светодиодами.