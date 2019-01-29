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17:24

Британский тюнер построил 710-сильный карбоновый «Гелик»

Внедорожнику обновили подвеску, детали обвеса и оснастили его 23-дюймовыми колесами

Британское тюнинг-ателье Urban Automotive представило собственный пакет доработок для Mercedes-AMG G 63 нового поколения. Внедорожнику придумали обвес с деталями из карбона и увеличили мощность двигателя до 710 лошадиных сил.

Тест нового Mercedes-AMG G 63. Стоило ли переделывать самый безумный «Гелик»?

Mercedes-AMG G 63 укомплектовали расширенными колесными арками, новым передним бампером, спойлером, диффузором и блоком дополнительного освещения на крыше. Большинство деталей, в том числе кожух запасного колеса, изготовили из углепластика. Вдобавок G-Wagen оснастили 23-дюймовыми колесами, перенастроенной подвеской и выпуском с регулируемыми заслонками.

Доработанный двигатель — 4,0-литровая «восьмерка» с двумя турбонагнетателями — вместо 585 лошадиных сил выдает 710. Внедорожник на 0,5 секунды быстрее разгоняется до «сотни», чем базовая машина, которой для этого нужно 4,5 секунды.

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Ранее представленный Brabus 700 Widestar на базе нового Mercedes-AMG G 63 также получил 700-сильный двигатель, перешитый кожей двух цветов салон и модернизированный обвес. Внедорожник оснастили спортивной выхлопной системой с электронноуправляемыми клапанами, двумя патрубками из нержавеющей стали и изменяемой тональностью звука, алюминиевыми подрулевыми лепестками, интегрированными в колесные арки светодиодами.

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