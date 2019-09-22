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14:00

Tesla сломалась при попытке побить рекорд Porsche

Электрокар Tesla Model S в исполнении P100D+ Plaid не выдержал испытаний

Один из тестовых прототипов трёхмоторной модификации Tesla Model S был замечен папарацци обездвиженным во время испытаний на Нюрбургринге.

В Tesla уверяют, что уже побили рекорд, установленный на гоночной трассе Нюрбургринг электрическим седаном Porsche Taycan, причём сразу на 20 секунд. Более того, американцы заявили, что собираются улучшить рекорд круга ещё на 15 секунд при помощи «некоторых улучшений». Однако фотошпионы заметили, что один из прототипов Model S версии P100D+ Plaid не выдержал гонки за рекордом.

Видеоролик демонстрирует, как «Тесла» беспомощно стоит на дороге и в итоге её забирает эвакуатор. Компания уже объявила о временном прекращении заездов и возвращении на Нюрбургринг через месяц. Вероятно, вынужденный перерыв как раз связан с поломкой Model S в модификации Plaid, которая способна продемонстрировать рекордное время на треке. Говорят, кстати, что тонировка вызвана отсутствием интерьера: внутри есть только гоночный «ковш» и каркас безопасности.

С новой силовой установкой электрокар способен, по словам Tesla, проехать Нюрбургринг за семь минут 20 секунд, что на 22 секунды быстрее результата Porsche Taycan Turbo. В следующем месяце Model S P100D+ Plaid попытается улучшить результат заезда до семи минут и пяти секунд уровня таких серьёзных суперкаров, как Porsche 911 GT3 RS и Mercedes-AMG GT R Pro. Прототипы «Теслы» обуты в полуслики и снаружи отличаются расширенными колёсными арками и массивным задним спойлером.