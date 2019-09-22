Tesla сломалась при попытке побить рекорд Porsche

Видеоролик демонстрирует, как «Тесла» беспомощно стоит на дороге и в итоге её забирает эвакуатор. Компания уже объявила о временном прекращении заездов и возвращении на Нюрбургринг через месяц. Вероятно, вынужденный перерыв как раз связан с поломкой Model S в модификации Plaid, которая способна продемонстрировать рекордное время на треке. Говорят, кстати, что тонировка вызвана отсутствием интерьера: внутри есть только гоночный «ковш» и каркас безопасности.