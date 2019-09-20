Tesla решила дважды побить Porsche на Нюрбургринге. Но ей придется постараться

Сейчас же Tesla официально подтвердила, что Model S способна проехать трассу за семь минут 20 секунд, что на 22 секунды быстрее Porsche Taycan. При этом остается неизвестна мощность новой силовой установки, тогда как Taycan Turbo, установивший рекорд «Северной петли» в августе, оснащен двумя электромоторами с суммарной отдачей 680 сил. Некоторый намек могут дать данные телеметрии, в которых указано, что на прямых «Тесла» развивала 500 киловатт, то есть те же 680 сил.