Tesla решила дважды побить Porsche на Нюрбургринге. Но ей придется постараться

Тестовые заезды Model S на Нюрбургринге начались сразу же после официальной презентации Porsche Taycan. Однако Tesla использует не серийную Performance — самую мощную и быструю на сегодняшний день версию лифтбека, — а прототип с экспериментальной трехмоторной силовой установкой Plaid и модернизированным шасси. Со слов журналиста Auto Motor und Sport, присутствовавшего во время тестовых заездов несколькими днями ранее, он вручную засек время прохождения круга и секундомер показал 7 минут 23 секунды.
Очевидцы утверждают, что обе «Теслы», ездящие по Нюрбургрингу, обуты в полуслики и у них полностью отсутствует салон: внутри только гоночный ковш и каркас безопасности. Кроме того, судя по снимкам автомобилей, стоковые тормоза заменены на массивную углерод-керамику.
Data from our track tests indicates that Model S Plaid can achieve 7:20 at the Nürburgring.— Tesla (@Tesla) September 19, 2019
With some improvements, 7:05 may be possible when Model S returns next month.
Сейчас же Tesla официально подтвердила, что Model S способна проехать трассу за семь минут 20 секунд, что на 22 секунды быстрее Porsche Taycan. При этом остается неизвестна мощность новой силовой установки, тогда как Taycan Turbo, установивший рекорд «Северной петли» в августе, оснащен двумя электромоторами с суммарной отдачей 680 сил. Некоторый намек могут дать данные телеметрии, в которых указано, что на прямых «Тесла» развивала 500 киловатт, то есть те же 680 сил.
Через месяц американской производитель электрокаров постарается улучшить достижение и показать результат семь минут и пять секунд. Для этого потребуется внести в конструкцию электрокара «некоторые улучшения». За такое время в 2018 году трассу проехали 520-сильный Porsche 911 GT3 RS и ориентированный на трек 577-сильный Mercedes-AMG GT R Pro. Из несерийных автомобилей за 7:05,12 Нюрбургринг проехал NIO EP9 (1360 сил), но заезд проходил на мокрой трассе.