Мощность гибридного Ford Bronco превысит 450 лошадиных сил

Гибридную силовую установку, о которой говорят источники, уже примерили другие модели концерна, в частности, Ford Explorer и Lincoln Aviator. В зависимости от модификации и настроек отдача двигателя V6 и 35-киловаттного электромотора составляет 350-400 лошадиных сил. Ожидается, что гибридный Bronco будет значительно мощнее и получит 10-диапазонную автоматическую коробку передач.

О том, что Bronco шестого поколения обзаведётся гибридной модификацией, стало известно ещё в 2019 году. Основными конкурентами электрифицированного внедорожника на рынке станут Jeep Wrangler 4xe PHEV и Land Rover Defender PHEV.