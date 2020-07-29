Очередь за новым Ford Bronco растянулась на полтора года

О том, что модели обеспечен успех на рынке, стало понятно сразу после премьеры: в первые часы после презентации сайт компании рухнул под натиском желающих оформить заявку на покупку машины. Позже выяснилось, что партию из 3,5 тысячи экземпляров лимитированной серии Bronco First Edition раскупили сразу же, и автопроизводителю даже пришлось удвоить объёмы выпуска. Но и этого хватило ненадолго: все семь тысяч внедорожников First Edition забронировали в течение нескольких дней.
Для того, чтобы оформить заказ, необходимо внести депозит в размере 100 долларов (семь тысяч рублей по нынешнему курсу). Ford Bronco First Edition в трёх- и пятидверном исполнении стоит от 59 305 и 63 500 долларов соответственно (4,2 и 4,5 миллиона рублей).
Первые поставки Bronco запланированы на позднюю весну 2021 года – в этот срок начнётся отгрузка автомобилей клиентам, успевшим оформить заказ в числе первых. Тем же, кто ждёт появление модели у дилеров, придётся ждать ещё дольше. По оценкам Car&Driver, они смогут получит машину только через 18 месяцев, то есть в 2022 году. Представитель Ford заявил журналистам, что примерные сроки доставки Bronco сообщат заказчикам в начале 2021 года.
С кроссовером Ford Bronco Sport, построенном на базе Kuga, ситуация несколько иная. Производство модели запустят позже в этом году, а отгрузка автомобилей клиентам начнётся до конца 2020 года. Цены на Bronco Sport начинаются от 26 500 долларов (1,9 миллиона рублей).
Ранее стало известно, что в будущем в семейство Bronco войдёт пикап, который составит конкуренцию Jeep Gladiator. По предварительным данным, модель представят в 2024 году.