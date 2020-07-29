Очередь за новым Ford Bronco растянулась на полтора года

О том, что модели обеспечен успех на рынке, стало понятно сразу после премьеры: в первые часы после презентации сайт компании рухнул под натиском желающих оформить заявку на покупку машины. Позже выяснилось, что партию из 3,5 тысячи экземпляров лимитированной серии Bronco First Edition раскупили сразу же, и автопроизводителю даже пришлось удвоить объёмы выпуска. Но и этого хватило ненадолго: все семь тысяч внедорожников First Edition забронировали в течение нескольких дней.

Для того, чтобы оформить заказ, необходимо внести депозит в размере 100 долларов (семь тысяч рублей по нынешнему курсу). Ford Bronco First Edition в трёх- и пятидверном исполнении стоит от 59 305 и 63 500 долларов соответственно (4,2 и 4,5 миллиона рублей).