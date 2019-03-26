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10:20

Дилерам Ford показали прототип нового Bronco

Внедорожник выпустят в двух- и четырехдверном вариантах, а также в кузове пикап

Один из вариантов дизайна нового Ford Bronco от стороннего художника
Компания Ford использовала ежегодную встречу с дилерами в качестве площадки для презентации нового Bronco. Участникам конференции показали ранний прототип двухдверной версии, пообещав, что у внедорожника также будет вариант с четырьмя дверями и модификация в кузове пикап.
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По информации Automotive News, Ford Bronco следующего поколения получит съемные двери и крышу, которые можно будет убирать в специальную нишу в багажнике. При этом боковые зеркала закрепят на передних стойках, что будет отличать внедорожник от главного конкурента — Jeep Wrangler.

Видевшие прототип «Бронко» утверждают, что внешность машины выполнена в стиле ретро: у нее прямоугольная решетка радиатора с надписью Bronco и круглые, как у классической модели, фары. Ожидается, что рыночный дебют внедорожника состоится в конце 2020 года.

Информации о новом Ford Bronco по-прежнему очень мало. По слухам, он сохранит рамную конструкцию и будет построен на платформе пикапа Ranger. Дизайн модели выполнят в духе концепта Troller R-X 2012 года. Также предполагается, что Bronco получит семиступенчатую механическую коробку передач.

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