Дилерам Ford показали прототип нового Bronco

По информации Automotive News, Ford Bronco следующего поколения получит съемные двери и крышу, которые можно будет убирать в специальную нишу в багажнике. При этом боковые зеркала закрепят на передних стойках, что будет отличать внедорожник от главного конкурента — Jeep Wrangler.

Видевшие прототип «Бронко» утверждают, что внешность машины выполнена в стиле ретро: у нее прямоугольная решетка радиатора с надписью Bronco и круглые, как у классической модели, фары. Ожидается, что рыночный дебют внедорожника состоится в конце 2020 года.

Информации о новом Ford Bronco по-прежнему очень мало. По слухам, он сохранит рамную конструкцию и будет построен на платформе пикапа Ranger. Дизайн модели выполнят в духе концепта Troller R-X 2012 года. Также предполагается, что Bronco получит семиступенчатую механическую коробку передач.