Видео: новый Ford Bronco проехал по самому опасному горному маршруту в США

Неизвестно, насколько сильно в ходе испытаний пострадали внедорожники. На фотографиях, сделанных после испытаний, можно заметить, что на колесах, защите днища и расширителях колесных арок Bronco есть повреждения. Однако, по мнению инженеров, подобные испытания позволят потенциальным покупателям в очередной раз убедиться в надежности нового внедорожника.

В конце июля сообщалось, что высокий ажиотаж на Ford Bronco может привести к тому, что клиенты, которые хотят приобрести внедорожник у дилера, а не по предварительному заказу, будут ждать машину более полутора лет.