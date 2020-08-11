Видео: новый Ford Bronco проехал по самому опасному горному маршруту в США

В испытаниях принимали участие различные модификации внедорожника. На видео можно заметить Bronco с мягкой крышей, жестким верхом, а также без боковых стекол и дверей. Судя по всему, инженеры испытывали работу системы полного привода — и лучшего места для этого, чем пустыня Моаб, не найти. Автомобиль передвигался по крутым склонам с различными перепадами высот. Но самым серьезным испытанием стало преодоление внедорожником узкого V-образного каньона практически под углом 90 градусов. В некоторых участках трассы Bronco соприкасался с землей только внешними краями шин, однако автомобиль успешно выполнил сложное испытание.
Источник: The Bronco Nation
Неизвестно, насколько сильно в ходе испытаний пострадали внедорожники. На фотографиях, сделанных после испытаний, можно заметить, что на колесах, защите днища и расширителях колесных арок Bronco есть повреждения. Однако, по мнению инженеров, подобные испытания позволят потенциальным покупателям в очередной раз убедиться в надежности нового внедорожника.
В конце июля сообщалось, что высокий ажиотаж на Ford Bronco может привести к тому, что клиенты, которые хотят приобрести внедорожник у дилера, а не по предварительному заказу, будут ждать машину более полутора лет.