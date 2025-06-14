Ford резко снизил цены супервнедорожников Bronco Raptor

С лета 2025 года цены Ford Bronco Raptor стартуют с 82 тысяч долларов (с учётом доставки). Таким доступным супервнедорожник не был давно, ведь весь прошлый год модель стоила около 92 тысяч долларов. Интересно, что исчезновение комплектации Wildtrack случилось не вчера, а прошлой осенью, когда в гамму добавили двухдверный вездеход Stroppe в ретростиле.