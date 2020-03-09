Внешность брутального внедорожника Ford раскрыли до премьеры

Прототип Bronco Sport, попавший в объектив фотошпионов, отличился двухцветной окраской кузова, практичными чёрными бамперами, толстой пластмассовой окантовкой по периметру и колёсами с высоким профилем. Судя по форм-фактору, клиренсу и брутальному дизайну с короткими свесами, даже «младший» Bronco отличится отличной проходимостью.
Фото: BroncoSportForum
Новый Ford Bronco разработан на рамной платформе от пикапа Ranger. Вероятно, «младшая» версия Bronco Sport будет базироваться на архитектуре кроссовера Escape. Вседорожники будут выпускаться в трёх- и пятидверном кузове, причём для «старшей» модели заявлена съёмная крыша и двери. Основным конкурентом семейства Ford Bronco в США будут модели Jeep — компактный Renegade и Wrangler.
Вероятно, для «младшего» Bronco Sport подготовят трёх и четырёхцилиндровые турбомоторы EcoBoost от модели Escape мощностью от 180 до 250 лошадиных сил. «Старший» Bronco наверняка оснастят 271-сильным двигателем от пикапа Ranger и 10-ступенчатым «автоматом».
Премьера Ford Bronco шестого поколения состоится до конца марта. Чуть позже должен быть раскрыт «младший» Bronco Sport. На рынок модели выйдут в обратном порядке: компактный внедорожник может поступить в продажу до конца года, а конкурент Wrangler появится у американских дилеров Ford в 2021-м.
Компания Ford связывает с семейством Bronco большие ожидания: совокупный годовой тираж обеих новинок должен превысить отметку 200 тысяч штук.