Внешность брутального внедорожника Ford раскрыли до премьеры

Новый Ford Bronco разработан на рамной платформе от пикапа Ranger. Вероятно, «младшая» версия Bronco Sport будет базироваться на архитектуре кроссовера Escape. Вседорожники будут выпускаться в трёх- и пятидверном кузове, причём для «старшей» модели заявлена съёмная крыша и двери. Основным конкурентом семейства Ford Bronco в США будут модели Jeep — компактный Renegade и Wrangler.

Вероятно, для «младшего» Bronco Sport подготовят трёх и четырёхцилиндровые турбомоторы EcoBoost от модели Escape мощностью от 180 до 250 лошадиных сил. «Старший» Bronco наверняка оснастят 271-сильным двигателем от пикапа Ranger и 10-ступенчатым «автоматом».