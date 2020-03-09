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20:20

Внешность брутального внедорожника Ford раскрыли до премьеры

Новый Ford Bronco Sport отличился угловатым дизайном и короткими свесами

© BroncoSportForum
Сергей Ильин
Фотографии предсерийной версии Ford Bronco Sport появились в американской прессе. Новый внедорожник, который называют «младшим» Bronco, внешне похож на актуальный Land Rover Defender: сходство прослеживается в оформлении светодиодной оптики, общих пропорциях, малой площади остекления и рублёных формах.

Прототип Bronco Sport, попавший в объектив фотошпионов, отличился двухцветной окраской кузова, практичными чёрными бамперами, толстой пластмассовой окантовкой по периметру и колёсами с высоким профилем. Судя по форм-фактору, клиренсу и брутальному дизайну с короткими свесами, даже «младший» Bronco отличится отличной проходимостью.

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Фото: BroncoSportForum

Новый Ford Bronco разработан на рамной платформе от пикапа Ranger. Вероятно, «младшая» версия Bronco Sport будет базироваться на архитектуре кроссовера Escape. Вседорожники будут выпускаться в трёх- и пятидверном кузове, причём для «старшей» модели заявлена съёмная крыша и двери. Основным конкурентом семейства Ford Bronco в США будут модели Jeep — компактный Renegade и Wrangler.

Вероятно, для «младшего» Bronco Sport подготовят трёх и четырёхцилиндровые турбомоторы EcoBoost от модели Escape мощностью от 180 до 250 лошадиных сил. «Старший» Bronco наверняка оснастят 271-сильным двигателем от пикапа Ranger и 10-ступенчатым «автоматом».

Прототип нового Ford Bronco тестируют на бездорожье

Премьера Ford Bronco шестого поколения состоится до конца марта. Чуть позже должен быть раскрыт «младший» Bronco Sport. На рынок модели выйдут в обратном порядке: компактный внедорожник может поступить в продажу до конца года, а конкурент Wrangler появится у американских дилеров Ford в 2021-м.

Компания Ford связывает с семейством Bronco большие ожидания: совокупный годовой тираж обеих новинок должен превысить отметку 200 тысяч штук.

Источник: Bronco Sport Forum