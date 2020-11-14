Как известно, для Ford Bronco пока заявлено только два мотора: «турбочетвёрка» объёмом 2,3 литра, которая развивает 273 лошадиные силы, а также 2,7-литровый V6 мощностью 314 сил. Несмотря на это, слухи о возможном появлении под капотом внедорожника ещё более мощного двигателя не собираются утихать. Однако, как рассказал в интервью изданию Ford Authority главный инженер проекта Bronco Эрик Лёффлер, Ford не уверен, что V8 поместится в новый Bronco — моторный отсек внедорожника, скорее всего, окажется слишком тесным для 5,0-литрового двигателя Coyote от спорткара Mustang.