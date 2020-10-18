Как и в случае с Jeep, владельцы нового внедорожника Ford могут снять с автомобиля крышу и двери, но, в отличие от Wrangler, ветровое стекло Bronco неподвижно. Любопытно, что так было не всегда: как сообщил в интервью изданию Ford Authority главный инженер проекта Пол Рэйт, Ford Bronco лишился съёмного ветрового стекла уже по пути на конвейер. Первые прототипы внедорожника позволяли легко снять стекло, но в серийной модели эту конструкцию было решено всё-таки не применять по соображениям безопасности.