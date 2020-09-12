Ford рассказал о перспективах Bronco с мотором V8 5.0

В беседе с американским изданием Muscle Cars and Trucks Эрик Леффлер дал понять, что Ford не может игнорировать стандарты выбросов диоксидов углерода. Вдобавок, большинству клиентов не интересно, сколько цилиндров под капотом, если двигатель обладает достаточной мощностью, крутящим моментом и топливной экономичностью.
«Если бы мотор V6 EcoBoost уступал по характеристикам V8 Coyote, мы бы заплатили штрафы за превышение эконорм», — уверяет Леффлер. Дело в том, что 2,7-литровый V6 EcoBoost (314 лошадиных сил, 542 Нм) достаточно мощный и тяговитый, чтобы покупатели не горевали по отсутствию V8, — вторит Леффлеру топ-менеджер Ford Джефф Симан. В компании Ford уверены, что турбомотор V6 «впечатлит покупателей», а для желающих заказать более экстремальную версию готовят Bronco Raptor.
Решение Ford ограничиться четырёх- и шестицилиндровыми модификациями Bronco логично, ведь соплатформенный пикап Ranger также не получит версию V8, так как в концерне посчитали разработку такого грузовичка экономически нецелесообразной.
Топ-версии Ford Bronco с моторами V6 наверняка будут сравнимы по характеристикам с базовым 455-сильным (529 Нм) атмосферным мотором V8 5.0: по данным инсайдеров, Bronco Raptor оснастят 3,0-литровым V6 с двойным наддувом мощностью свыше 410 лошадиных сил и крутящим моментом 617 Нм, а силовая установка гибридного Bronco разовьёт около 500 сил.