Ford рассказал о перспективах Bronco с мотором V8 5.0

В беседе с американским изданием Muscle Cars and Trucks Эрик Леффлер дал понять, что Ford не может игнорировать стандарты выбросов диоксидов углерода. Вдобавок, большинству клиентов не интересно, сколько цилиндров под капотом, если двигатель обладает достаточной мощностью, крутящим моментом и топливной экономичностью.

«Если бы мотор V6 EcoBoost уступал по характеристикам V8 Coyote, мы бы заплатили штрафы за превышение эконорм», — уверяет Леффлер. Дело в том, что 2,7-литровый V6 EcoBoost (314 лошадиных сил, 542 Нм) достаточно мощный и тяговитый, чтобы покупатели не горевали по отсутствию V8, — вторит Леффлеру топ-менеджер Ford Джефф Симан. В компании Ford уверены, что турбомотор V6 «впечатлит покупателей», а для желающих заказать более экстремальную версию готовят Bronco Raptor.