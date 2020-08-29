18:00

Ford собирается выпустить Bronco в модификации Raptor

Экстремальная версия внедорожника Bronco дебютирует в 2023 году

Александр Пономарев
В социальной сети LinkedIn появилось резюме инженера компании Ford по разработке программного обеспечения, который в списке реализованных проектов указал модель Bronco Raptor.

Слухам о том, что Ford собирается выпустить Bronco в модификации Raptor, нашлось совершенно неожиданное подтверждение. Пользователи интернет-форума Bronco6G обнаружили в популярной социальной сети для поиска работы LinkedIn учётную запись инженера по разработке программного обеспечения автомобилей Ford, который проработал в компании 28 лет и в последнее время, если верить его резюме, помимо прочих проектов, трудился в том числе над электронными системами внедорожника Bronco Raptor образца 2023 года.

Пользователи форума сделали скриншот учётной записи, но в целях сохранения конфиденциальности не стали приводить ссылок на профиль инженера Ford, чтобы не навредить его карьере, если он упомянул Bronco Raptor случайно. Впрочем, нельзя исключать и тот факт, что это может являться тщательно спланированной утечкой информации для привлечения внимания к будущему внедорожнику. Так или иначе, представители компании Ford отказались от любых комментариев на эту тему.