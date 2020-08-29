Слухам о том, что Ford собирается выпустить Bronco в модификации Raptor, нашлось совершенно неожиданное подтверждение. Пользователи интернет-форума Bronco6G обнаружили в популярной социальной сети для поиска работы LinkedIn учётную запись инженера по разработке программного обеспечения автомобилей Ford, который проработал в компании 28 лет и в последнее время, если верить его резюме, помимо прочих проектов, трудился в том числе над электронными системами внедорожника Bronco Raptor образца 2023 года.
Пользователи форума сделали скриншот учётной записи, но в целях сохранения конфиденциальности не стали приводить ссылок на профиль инженера Ford, чтобы не навредить его карьере, если он упомянул Bronco Raptor случайно. Впрочем, нельзя исключать и тот факт, что это может являться тщательно спланированной утечкой информации для привлечения внимания к будущему внедорожнику. Так или иначе, представители компании Ford отказались от любых комментариев на эту тему.