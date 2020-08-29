Ford собирается выпустить Bronco в модификации Raptor

Пользователи форума сделали скриншот учётной записи, но в целях сохранения конфиденциальности не стали приводить ссылок на профиль инженера Ford, чтобы не навредить его карьере, если он упомянул Bronco Raptor случайно. Впрочем, нельзя исключать и тот факт, что это может являться тщательно спланированной утечкой информации для привлечения внимания к будущему внедорожнику. Так или иначе, представители компании Ford отказались от любых комментариев на эту тему.