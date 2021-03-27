Jeep заставил Ford перестать называть Bronco лучшим в классе

Национальный отдел рекламы (NAD) Бюро лучшего бизнеса (BBB), который занимается в США разрешением споров между рекламодателями, квалифицировал рекламу возрождённого внедорожника Ford Bronco как вводящую потребителей в заблуждение из-за того, что в ней производитель называет модель лучшей в классе. На это ранее обратили внимание юристы компании Jeep — это утверждение показалось им дискриминацией модели Wrangler, на конкуренцию с которой и нацелен возрождённый «Бронко». От лица Stellantis они подали жалобу на Ford регулятору, который теперь подтвердил, что их претензия вполне обоснована.
Национальный отдел рекламы мотивировал своё решение тем, что Ford, вопреки заявлениям в рекламе, не проводил сравнительных тестов с конкурентами, а значит и утверждение о том, что Bronco якобы является лучшим в классе, не имеет под собой обоснований. Кроме того, отмечает регулятор, реклама вышла на рынок ещё до того, как внедорожник поступил в продажу. Наконец, производителю порекомендовали добавить в технические характеристики фразу о том, что мощность и крутящий момент до завершения сертификации являются «прогнозируемыми». Ford сообщил, что выполнит рекомендации регулятора.