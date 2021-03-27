Jeep заставил Ford перестать называть Bronco лучшим в классе

Национальный отдел рекламы мотивировал своё решение тем, что Ford, вопреки заявлениям в рекламе, не проводил сравнительных тестов с конкурентами, а значит и утверждение о том, что Bronco якобы является лучшим в классе, не имеет под собой обоснований. Кроме того, отмечает регулятор, реклама вышла на рынок ещё до того, как внедорожник поступил в продажу. Наконец, производителю порекомендовали добавить в технические характеристики фразу о том, что мощность и крутящий момент до завершения сертификации являются «прогнозируемыми». Ford сообщил, что выполнит рекомендации регулятора.